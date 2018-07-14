Кильян Мбаппе: "Футбол - это больше, чем наркомания"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе сравнил футбол с наркоманией. По словам 19-летнего француза, он всегда мечтал занимать футболом.

– Футбол - это то, без чего я не могу жить, – цитирует Le Monde Мбаппе. – Это больше, чем наркомания. Я всегда знал, что футбол - это то, чем я должен заниматься.

- В детстве мечтали ли вы выиграть чемпионат мира?

- Я все еще мечтаю о всевозможных титулах! Чемпионат мира является одним из них, потому что это самый большой футбольный турнир. Думаю, что этот кубок красив. Это золото, а золото - превосходство.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

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