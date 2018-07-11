Кильян Мбаппе: "Франция должна также сыграть и в финале ЧМ"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе поделился впечатлениями от матча 1/2 финала чемпионата мира-2018 с Бельгией (1:0). По словам француза, было трудно, но команда боролась до конца.

- Очень сложно было играть, так как борьба проходила на каждом участке поле, - сказал Мбаппе. - Мы смогли забить со штрафного. Мы играли как одна команда, и мы должны так же действовать, чтобы выиграть в решающем матче. Мы должны отдохнуть и восстановиться к финалу, так как это будет очень сложный матч. Бельгия контролировала ход игры и закрывала свободные зоны. Нам было трудно, но мы боролись всей командой, поэтому мы смогли преодолеть это сопротивление. (Игорь НОВИКОВ)

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