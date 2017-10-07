Кильян Мбаппе: "Франция должна получить путевку на ЧМ в Россию. Другого варианта нет"

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Болгарии отметил, что французы должны быть едины и сконцентрированы. Также он признался, что не знает о поражениях сборной своей страны от болгар в прошлом.

- Игроки сборной Франции очень возбуждены, - цитирует GFFN Мбаппе. - Мы не можем дождаться, когда выйдем на поле. Игрока нравятся такие большие игры. Мы должны получить путевку в Россию. Другого варианта нет. Мы должны лучше подготовиться, чтобы попасть на ЧМ-2018. Мы работаем круглый год для таких больших матчей, за которыми будут наблюдать все.

Прежде всего, сборная Франции не может терять концентрацию. Нам также нужно больше играть в команде и доверять партнерам по команде. Один игрок не будет иметь никакого значения.

- Есть плохие воспоминания из противостояний между Болгарией и Францией...

- Нет, ничего не приходит в голову! Во время игры у меня не будет плохих воспоминаний (смеется).