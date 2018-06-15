Кильян Мбаппе: "Австралию нельзя недооценивать, у них хорошая команда"

Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе заявил, что ему и его партнерам нельзя недооценивать сборную Австралии. Именно игрой с этой командой 16 июня в Казани для французов начнется чемпионат мира.



- Я знаю нескольких игроков. В принципе австралийские игроки не так известны, но у них хорошая команда, и ее нельзя недооценивать, - цитирует официальный сайт ФИФА Мбаппе. – Они являются аутсайдерами, поэтому им нечего терять.

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