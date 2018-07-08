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Киевское "Динамо" поздравило Пиварича с победой Хорватии над Россией


Киевское "Динамо" поздравило своего защитника Йосипа Пиварича, который вместе со сборной Хорватии пробился в 1/8 финала ЧМ-2018. В 1/4 финала хорваты прошли сборную России (2:2, по пенальти - 4:3).

- Пиварич со сборной Хорватии вышел в полуфинал чемпионата мира! В четвертьфинале сборная Хорватии в серии послематчевых пенальти победила сборную России, - говорится в сообщении. - Йосип Пиварич провел на поле 46 минут, а экс-динамовец Домагой Вида дважды отметился в воротах соперника!

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Россия - Хорватия

 

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https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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