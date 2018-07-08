Киевское "Динамо" поздравило Пиварича с победой Хорватии над Россией

Киевское "Динамо" поздравило своего защитника Йосипа Пиварича, который вместе со сборной Хорватии пробился в 1/8 финала ЧМ-2018. В 1/4 финала хорваты прошли сборную России (2:2, по пенальти - 4:3).

- Пиварич со сборной Хорватии вышел в полуфинал чемпионата мира! В четвертьфинале сборная Хорватии в серии послематчевых пенальти победила сборную России, - говорится в сообщении. - Йосип Пиварич провел на поле 46 минут, а экс-динамовец Домагой Вида дважды отметился в воротах соперника!

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

🇭🇷👏 Піварич зі збірною Хорватії вийшов до півфіналу чемпіонату світу!



У чвертьфіналі збірна Хорватії у серії післяматчевих пенальті перемогла збірну Росії.



Йосип Піварич провів на полі 46 хвилин, а екс-динамівець Домагой Віда двічі відзначився у ворота суперника! pic.twitter.com/W1dZStzZw7 – FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 8 июля 2018 г.

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