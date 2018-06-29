Кейта Бальде: "Сенегал - лучшая африканская сборная"

Нападающий сборной Сенегала Кейта Бальде выразил сожаление по поводу поражения от Колумбии (0:1) в матче группового турнира ЧМ-2018. Этот проигрыш выбил сенегальцев из турнира.

– Это очень тяжело. Мы выкладывались в каждом матче на протяжении всего турнира, много работали и заслужили уважение в футбольном мире, – цитирует AFP Бальде. – Но мы проигрываем место в плей-офф по желтым карточкам.

В матче с Колумбией утратили концентрацию при угловом и пропустили. Но я очень горжусь командой и болельщиками, всеми африканцами. Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Думаю, мы лучшая африканская сборная. У нас светлое будущее, потому что сильная молодежь.

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