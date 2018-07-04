Кейсуке Хонда завершил карьеру в сборной Японии

Полузащитники Кейсуке Хонда и Макото Хасебе завершили карьеру в сборной Японии после вылета с чемпионата мира-2018, информирует пресс-служба турнира в России.
32-летний Хонда, который в прошлом выступал за ЦСКА, провел за национальную команду 98 матчей и забил 37 голов. На счету 34-летнего Хасебе, который был капитаном сборной Японии на трех чемпионатах мира, 114 матчей и два гола.
Напомним, что Япония в 1/8 финала ЧМ-2018 проиграла Бельгии со счетом 2:3.
Звезды сборной Японии Кейсуке Хонда и Макото Хасебе решили завершить выступления за национальную команду после поражения от Бельгии на #ЧМ2018🇯🇵👋– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 4 июля 2018 г.
Спасибо за яркую игру! pic.twitter.com/xLH32SVZsF