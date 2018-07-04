Кейсуке Хонда завершил карьеру в сборной Японии

Полузащитники Кейсуке Хонда и Макото Хасебе завершили карьеру в сборной Японии после вылета с чемпионата мира-2018, информирует пресс-служба турнира в России.

32-летний Хонда, который в прошлом выступал за ЦСКА, провел за национальную команду 98 матчей и забил 37 голов. На счету 34-летнего Хасебе, который был капитаном сборной Японии на трех чемпионатах мира, 114 матчей и два гола.

Напомним, что Япония в 1/8 финала ЧМ-2018 проиграла Бельгии со счетом 2:3.