Кейсуке Хонда: "Японцев ждет сложный матч ЧМ с поляками"

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда отметил, что команда Польши, лишившаяся шанса на выход в плей-офф чемпионата мира в России, не утратит мотивацию в заключительном матче группового турнира ЧМ-2018. По его словам, европейские команды всегда хотят доказать свое превосходство над азиатскими.

Японской команде, которая по числу очков делит первое место в группе с сенегальцами, для гарантированного выхода в плей-офф необходимо обыгрывать Польшу.

- Ими будет двигать гордость, они будут играть настолько сильно, насколько это возможно, и это представляет для нас опасность. Я уверен, что они не хотят проигрывать нам, - цитирует ТАСС Хонду. - Возможно, я мыслю стереотипно, но европейцы особенно мотивированы в матчах против азиатских команд, поскольку в футбольной истории мы очень далеко позади европейцев.

Мы не должны ждать легкой игры и должны остерегаться соперника в заключительном матче группового этапа. Журналисты и болельщики говорят только о результате, однако важно и то, какое качество футбола показывает команда. Мы не ждем легкой игры, поляки хорошо сыграли против Сенегала, они умело контролировали мяч, создали несколько моментов, но не сумели забить. Сенегал силен в контратаках, поэтому причиной неудачи, думаю, стали тактические ошибки.

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