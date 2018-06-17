Кейсуке Хонда: "Игнашевич заслужил сыграть за сборную России на домашнем ЧМ"

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда отметил, что защитник ЦСКА Сергей Игнашевич заслужил право сыграть на домашнем чемпионате мира по футболу.

39-летний Игнашевич является одним из самых возрастных игроков чемпионата мира, в сборную России он был вызван уже после объявления состава на домашний турнир. Напомним, Хонда и Игнашевич ранее (с 2010 по 2013 год) вместе выступали в ЦСКА.

- Нет, я совсем не удивлен, что он до сих пор играет. Я всегда знал, что он высокопрофессиональный футболист, он заслужил играть на чемпионате мира. И это ему удается хорошо, - цитирует ТАСС Хонду.

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