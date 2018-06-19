Кейсуке Хонда: "Игнашевич достоин играть на чемпионате мира-2018"

Полузащитник сборной Японии Кейсуке Хонда отметил, что 38-летний защитник сборной России Сергей Игнашевич достоин играть на чемпионате мира-2018. Игрок ЦСКА попал в стартовый состав команды на матч со сборной Египта, который начнется сегодня в 21.00. Также он выходил на поле в игре первого тура против Саудовской Аравии (5:0).

- Я знаю, что Игнашевич жестко тренируется каждый день, - приводит "Р-Спорт" слова Хонды. - Он настоящий профессионал, он достоин играть на чемпионате мира. И я надеюсь, что он успешно выступит на, возможно, своем последнем мундиале.

У меня очень много приятных воспоминаний о времени, проведенном в ЦСКА. Я рад вернуться в Россию, правда, мы базируемся в Казани, а не в Москве.

Россия - Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское) //

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