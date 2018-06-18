Кейсуке Хонда: "Хочется порадовать своей игрой российских болельщиков"

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда сказал, что с Россией у него связано много хороших воспоминаний. Сейчас 32-летний хавбек находится в расположении сборной Японии в Казани, которая 19 июня проведет первый матч на чемпионате мира-2018, ее соперником станет Колумбия.

– Я рад быть здесь. С этой страной у меня связано много хороших воспоминаний, – цитирует ТАСС Хонду. – Конечно, после долгого перерыва мне хочется порадовать своей игрой российских болельщиков. Надеюсь, что мне удастся сыграть хорошо в матче с Колумбией.

Я играл за ЦСКА четыре года, а в Казань я приезжал только на матчи, так что особых воспоминаний об этом городе у меня нет. Но тут меня все устраивает, это отличное место: тут красивый Кремль, да и погода хорошая. Так что я пока не ощущаю особых перемен со времен моего последнего визита сюда, но если поеду в Москву, думаю, мне получится увидеть что-то новое.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Японии в группе H также сыграет с Сенегалом (24 июня, Екатеринбург) и Польшей (28 июня, Волгоград).

Колумбия – Япония: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 15.00 (время московское)



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