Кейн все еще переживает из-за выступления сборной Англии на ЧМ-2018

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн, который стал обладателем золотой бутсы по итогам чемпионата мира в России, заявил, что гордится выступлением своей команды, но все еще переживает о том, что могло бы быть, если бы Англия попала в финал.

– Как я уже говорил, мы очень гордимся нашим выступлением, – приводит Sky Sports слова Кейна. – Мы были едины с нашими фанатами, объединили всю страну, а теперь вернулись домой и осознаем, какого все это было. Мы бы с удовольствием прошли дальше и выиграли бы. Теперь у нас есть Евро через пару лет, а там и чемпионат мира через 4 года. Получил ли я бутсу? Нет. Думаю, они отправят ее в федерацию футбола Англии, и я заберу ее оттуда.

Кейн забил шесть голов и завоевал награду "Золотая бутса". Сборная Англии на ЧМ-2018 проиграла Бельгии в матче за бронзовые медали.