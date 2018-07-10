Кейн подходит к полуфиналу ЧМ-2018 в отличном настроении

Нападающий и капитан сборной Англии Харри Кейн подходит к полуфиналу чемпионата мира против Хорватии в отличном настроении. Встреча команд пройдет 11 июля в Москве.
- То самое чувство, когда завтра полуфинал чемпионата мира, - написал в своем Твиттере Кейн и выложил фото, на котором он смеется вместе с партнерами по команде.
Хорватия - Англия: чемпионат мира по футболу, 11 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала - начало в 21.00 (время московское)
That feeling when you've got a World Cup semi final tomorrow... 😁⚽🏴#WorldCup #ThreeLions #ENG pic.twitter.com/jBNYxqwy2l– Harry Kane (@HKane) July 10, 2018