Кейн первым с 1962 года забил в двух стартовых матчах сборной Англии на ЧМ

Капитан сборной Англии Харри Кейн, реализовав пенальти в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Панамы, стал первым с 1962 года игроком, отличившимся в двух стартовых играх мирового первенства. В первом матче на турнире он оформил дубль в ворота Туниса (2:1).

До Кейна подобное удавалось сделать Рону Флауэрсу - в играх против Венгрии и Аргентины он забил по одному голу.

Отметим, что Кейн неизменно забивает за сборную Англии в пяти последних матчах (6 голов).

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ