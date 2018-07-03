22:40 3 июля | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кейн опередил Херста по числу голов за сборную Англии на чемпионате мира


Нападающий сборной Англии Харри Кейн, открыв счет в матче 1/8 финала против Колумбии, опередил легендарного Джеффри Херста по числу голов за национальную команду на чемпионатах мира. Теперь у Кейна шесть голов, у Херста – пять.

Кейн также повторил достижение Гари Линекера, который забил шесть мячей на одном чемпионате мира в 1986 году. При этом Линекер по-прежнему остается лучшим голеадором с десятью забитыми мячами.

 

Игрок

Год

Матчи

Голы

Харри КЕЙН

2018

3

6

Гари ЛИНЕКЕР

1986

5

6

Джефф ХЕРСТ

1966

3

4

Гари ЛИНЕКЕР

1990

7

4

Нэт ЛОФТХАУС

1954

2

3

Бобби ЧАРЛЬТОН

1966

6

3

Роджер ХАНТ

1966

6

3
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