Кейн опередил Херста по числу голов за сборную Англии на чемпионате мира

Нападающий сборной Англии Харри Кейн, открыв счет в матче 1/8 финала против Колумбии, опередил легендарного Джеффри Херста по числу голов за национальную команду на чемпионатах мира. Теперь у Кейна шесть голов, у Херста – пять.

Кейн также повторил достижение Гари Линекера, который забил шесть мячей на одном чемпионате мира в 1986 году. При этом Линекер по-прежнему остается лучшим голеадором с десятью забитыми мячами.