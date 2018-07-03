Кейн опередил Херста по числу голов за сборную Англии на чемпионате мира

Нападающий сборной Англии Харри Кейн, открыв счет в матче 1/8 финала против Колумбии, опередил легендарного Джеффри Херста по числу голов за национальную команду на чемпионатах мира. Теперь у Кейна шесть голов, у Херста – пять.
Кейн также повторил достижение Гари Линекера, который забил шесть мячей на одном чемпионате мира в 1986 году. При этом Линекер по-прежнему остается лучшим голеадором с десятью забитыми мячами.
|
Игрок
|
Год
|
Матчи
|
Голы
|
Харри КЕЙН
|
2018
|
3
|
6
|
Гари ЛИНЕКЕР
|
1986
|
5
|
6
|
Джефф ХЕРСТ
|
1966
|
3
|
4
|
Гари ЛИНЕКЕР
|
1990
|
7
|
4
|
Нэт ЛОФТХАУС
|
1954
|
2
|
3
|
Бобби ЧАРЛЬТОН
|
1966
|
6
|
3
|
Роджер ХАНТ
|
1966
|
6
|
3