Кейлор Навас: "Хотел бы сыграть с Испанией в финале чемпионата мира"

Голкипер "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас в интервью Marca признался, что хотел бы сыграть с Испанией в финале чемпионата мира-2018.

– Когда вы были молодым, какой сон казался вам более нереальным – выступать за "Реал" или Коста-Рику на чемпионате мира?

– Я всегда мечтал о большем. Знал, что если работать и Бог даст здоровья, то сможешь добиться того, что хочешь. Поэтому каждый день я благодарю свою семью за ​​то, что она привила мне эту ментальность, потому что теперь все мечты стали реальностью.

– Если вам предстоит сыграть в финале чемпионата мира-2018, то с кем бы вы хотели встретиться?

– Я бы очень хотел сыграть с Испанией. Я играю в Испании много лет, у меня много любви к этой стране. Фанаты "Реала" поддерживают сборную, поэтому это был бы хороший финал.

– Я полагаю, что многие фанаты "Реала" также поддержат Коста-Рику на чемпионате мира. Вы заметили эту поддержку?

– Определенно. Доброта, которую фанаты показывают мне все время, невероятна, и я очень благодарен им всем. Какая бы ни была спортивная ситуация, они всегда за меня. На стадионе всегда слышу кричалки в мою поддержку, которые мотивируют меня, и когда я гуляю по Мадриду, люди всегда подходят ко мне и показывают мне свою доброту. Они говорят, чтобы я не уходил.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи. Сборная Коста-Рики сыграет в группе с Сербией (17 июня), Бразилией (22 июня) и Швейцарией (27 июня).

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