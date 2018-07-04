Кевин Кураньи: "Сборная России способна удивить в матче с Хорватией"

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи заявил, что национальная команда России способна преподнести сюрприз в матче 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии. Встреча пройдет 7 июля в Сочи.

- У хорватов очень сильная и сбалансированная команда, которая показывает отличный футбол на чемпионате мира, - приводит ТАСС слова Кураньи. - Однако не стоит забывать, что сборная России играет дома, при своей публике, а это очень серьезная поддержка. Так что я бы не стал заранее отдавать победу хорватам - сборная России способна удивить, что уже ранее продемонстрировала в матче против испанцев.

В 1/8 финала ЧМ россияне переиграли Испанию (1:1, по пен. 4:3), а хорваты – Данию (1:1, по пен. 3:2).

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)