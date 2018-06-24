Кевин Кураньи: "Про Черчесова, с которым я работал, могу сказать, что он хороший тренер и все делает правильно"

Бывший нападающий московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи отметил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов хороший специалист, и пожелал его подопечным пройти как можно дальше по турнирной сетке чемпионата мира.

- Здесь я работаю для немецкого телевидения, поэтому не могу выступать экспертом для других средств массовой информации, - цитирует ТАСС Кураньи. - Но про Станислава Черчесова, с которым я работал, могу сказать, что он хороший тренер, который делает все правильно. Надеюсь, команда под его руководством пройдет насколько можно дальше.

Напомним, что Кураньи выступал за "Динамо" с 2010 по 2015 год, поработав в клубе с главным тренером Черчесовым.

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