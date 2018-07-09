Кевин Кураньи: "На ЧМ-2018 многие произвели впечатление, но больше всего - сборная России"

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи отметил, что Россия произвела на него наибольшее впечатление на чемпионате мира-2018. Россияне добрались до четвертьфинала турнира, где уступили Хорватии (2:2, пенальти - 3:4).

- На этом турнире многие команды произвели на меня большое впечатление, но больше всего - российская сборная, - цитирует ТАСС Кураньи. - Мало кто верил, что Россия сможет показать такой замечательный футбол и дойти до четвертьфинала. Ее игра доставила огромное удовольствие болельщикам.

Что же касается сборной Германии, которая не сумела выйти из группы, то на родине все очень недовольны результатом, ведь наша команда была действующим чемпионом мира. Считается, что игрокам не хватало мотивации, поэтому многое не получилось.

Сборная России на чемпионате мира по футболу