Кевин Де Брейне: "Сборная Бельгии не хочет говорить о борьбе за победу на чемпионате мира"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне перед матчем 1/2 финала чемпионата мира-2018 против Франции отметил, что бельгийцы не думают о победе в турнире. Тем не менее, Бельгия намерена добиваться максимума в каждой встрече.

– Мы знаем, что наши болельщики ждут от нас многого, – цитируют "Известия" Де Брейне. – У нас в команде уникальная атмосфера, а класс игроков и уровень тренерского штаба позволяют бороться за самые высокие места. Мы не хотим говорить о борьбе за победу на чемпионате мира, стараемся двигаться от матча к матчу и избегать эйфории. Но мы однозначно настроены побеждать в каждой игре и добиваться максимально возможного результата.

Франция – Бельгия: чемпионат мира по футболу, 10 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/2 финала – начало в 21.00 (время московское)

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