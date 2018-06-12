Кевин де Брейне: "Попытаемся сделать в России результат"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин де Брейне доволен победой над Коста-Рикой (4:1) в товарищеском матче. Особенно он выделил игру Эдена Азара.

– Эден сделал то, что делает обычно в "Челси" уже долгие годы, – цитирует AFP де Брейне. – Мне нравится его игра. Он помогает нам побеждать. Ему нужно сохранять эту форму. Мы стремимся выиграть каждый матч и идем от игры к игре. Сейчас мы допустили уже меньше ошибок. Это самое важное. Нельзя торопиться и недооценивать соперника. Мы не дали много шансов противнику, сами же создали их в достаточном количестве. Команда работала хорошо. Попытаемся в России сделать результат.