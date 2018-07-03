Кевин Де Брейне: "Бельгия старалась завершить матч с Японией за 90 минут"

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне после победы над Японией в 1/8 финала чемпионата мира-2018 (3:2) признался, что бельгийцы не хотели играть в дополнительное время. Бельгийская команда проигрывала по ходу встречи со счетом 0:2, но успела отыграться, а на последних минутах забить победный гол.

– В концовке матча у нас было достаточно шансов, чтобы победить, – цитирует "Р-Спорт" Де Брейне. – Наша цель – всегда быть лучшими, делать свою работу на высшем уровне. Ведь чемпионат мира – совершенно особенный турнир: проиграешь одну игру – и сразу вылетишь. Так что мы старались завершить встречу за 90 минут.

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