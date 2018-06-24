Кэш о новой песне Шнурова и Слепакова: "Такие люди не боятся и про Кадырова жестко шутить"

Лидер группы "Слот" Кэш (Игорь Лобанов) считает, что новая песня Сергея Шнурова и Семена Слепакова про сборную России появилась благодаря тому, что пропало ощущение безысходности от игры команды.

- Если человек - или в данном случае команда - доказывает свою состоятельность делом, то сразу меняется мнение таких людей, которые и про Кадырова не боятся жестко шутить, - сказал музыкант. – У наших сейчас появился шанс поиграть и не напрячь народ, мы видим, что пропал главный раздражитель - "безысходка". Смотрим дальше. (Никита КАМЫШЕВ)

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