15:53 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кэш о новой песне Шнурова и Слепакова: "Такие люди не боятся и про Кадырова жестко шутить"


Лидер группы "Слот" Кэш (Игорь Лобанов) считает, что новая песня Сергея Шнурова и Семена Слепакова про сборную России появилась благодаря тому, что пропало ощущение безысходности от игры команды. 

- Если человек - или в данном случае команда - доказывает свою состоятельность делом, то сразу меняется мнение таких людей, которые и про Кадырова не боятся жестко шутить, - сказал музыкант. – У наших сейчас появился шанс поиграть и не напрячь народ, мы видим, что пропал главный раздражитель - "безысходка". Смотрим дальше. (Никита КАМЫШЕВ)

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