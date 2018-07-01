Кержаков пожелал удачи сборной России в матче с испанцами

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков пожелал удачи команде в матче 1/8 финала ЧМ-2018 со сборной Испании.

-Два часа до матча! Успехов всем нам сегодня! Вперед, Россия! Только победа!, - написал футболист в Инстаграме.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)