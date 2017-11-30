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Кержаков - о жеребьевке ЧМ-2018: "Хочется, чтобы в соперники сборной России попались самые низкорейтинговые сборные"

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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков отметил, что хочет, чтобы в качестве соперников национальной команде достались самые низкорейтинговые сборные. Он также добавил, что хотел увидеть итальянцев и вратаря Джанлуиджи Буффона на турнире.

– Впереди жеребьевка чемпионата мира. Кого бы хотели увидеть соперником сборной России на групповом этапе?

– Хочется, чтобы нашей команде попались самые низкорейтинговые сборные! Чем неопытнее и слабее попадутся команды, тем больше шансов будет у нашей команды, – приводит RT слова Кержакова. – Основная задача сборной России – выйти из группы. Проще будет с теми, кто не имеет в своем составе звезд и кто не очень искушен в борьбе на таких турнирах.

– Какой сборной вам будет не хватать на чемпионате мира?

– Итальянцев, конечно. Я ожидал увидеть Джанлуиджи Буффона. Жаль, что не прилетят чилийцы. На Кубке конфедераций и команда, и ее болельщики оставили очень яркие впечатление. В Санкт-Петербурге их полюбили.

Жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет 1 декабря в зале Государственного Кремлевского дворца, начало – в 18.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/454576-kerzhakov-intervyu-futbol-chempionat-mira

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Материалы сюжета: Чемпионат мира-2018. Жеребьевка
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Трубадур

Хочется, чтобы нашей команде попались самые низкорейтинговые сборные! Чем неопытнее и слабее попадутся команды, тем больше позора хлебнёт сборная, и позорище кержаковской сборной будет забыто

12:20