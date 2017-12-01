Кержаков - о группе сборной России: "Будет неприлично из нее не выйти"

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков заявил, что национальная команда должна выходить из своей группы на чемпионате мира-2018. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").
– Будет ли стыдно не выйти из такой группы? Да, – сказал в эфире программы "Все на матч" Кержаков. – Скорее, не стыдно, но неприлично.
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sailor1990
Кержакову следует про 2002 год напомнить. Позорники
20:26
hottie
Будет неприлично выйти из группы как раз)
20:13
Lars Berger
Сам Саша всегда выходил из групп. Из всех...)
19:58
Balashov Kirill
Лишить всех права выступать за сборную, если не выдут с первого места.. а всех кто подготавливал команду, больше близко к футболу не подпускать, повыганять с должностей. Самая слабая группа.
19:57