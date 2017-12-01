19:41 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кержаков - о группе сборной России: "Будет неприлично из нее не выйти"

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Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков заявил, что национальная команда должна выходить из своей группы на чемпионате мира-2018. Напомним, что россияне в группе A сыграют со сборными Саудовской Аравии (матч состоится 14 июня на стадионе "Лужники"), Египта (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара Арена").

– Будет ли стыдно не выйти из такой группы? Да, – сказал в эфире программы "Все на матч" Кержаков. – Скорее, не стыдно, но неприлично.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sailor1990

Кержакову следует про 2002 год напомнить. Позорники

20:26

hottie

Будет неприлично выйти из группы как раз)

20:13

Lars Berger

Сам Саша всегда выходил из групп. Из всех...)

19:58

Balashov Kirill

Лишить всех права выступать за сборную, если не выдут с первого места.. а всех кто подготавливал команду, больше близко к футболу не подпускать, повыганять с должностей. Самая слабая группа.

19:57