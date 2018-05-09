Кержаков и Десайи посетят фестивали болельщиков во время чемпионата мира-2018

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Марсель Десайи и экс-форвард сборной России и "Зенита" Александр Кержаков посетят 11 площадок, на которых пройдут фестивали болельщиков ФИФА во время чемпионата мира-2018. В планах футболистов визиты в Москву, Казань, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород и Самару.

– Я так рад за болельщиков и за футбол, – цитирует официальный сайт ФИФА Десайи. – Этот чемпионат мира будет очень успешным. Россияне готовы к самому красивому и важному соревнованию, и российское правительство мотивировано обеспечить хорошие стадионы и прекрасную инфраструктуру.

Города, принимающие матчи, просто потрясающие, с удивительной культурой и историей. Болельщики прекрасно проведут время. На туристическом уровне это будет интересно и хорошо организовано. Фан-зона ФИФА означает, что болельщики смогут собраться в особом месте, где будут в безопасности и где смогут проникнуться атмосферой чемпионата мира, смогут выразить свое счастье – или печаль! – и встретиться с людьми из разных культур и стран. Обмен опытом и переживаниями с другими людьми важен, и также можно поддержать свою команду. Фан-зоны предназначены для того, чтобы продвигать красивые семейные моменты, и это то, о чем должен быть спорт.

Кержаков и Десайи являются официальными послами фестиваля болельщиков ФИФА в России.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Хозяева турнира сыграют в группе А со сборными Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь