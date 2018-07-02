Кержаков - Дзюбе: "Наконец-то перестал быть игрочишкой"

Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков оригинально поздравил форварда Артема Дзюбу с выходом в 1/4 финала чемпионата мира-2018. После победы над Испанией (1:1, пенальти - 4:3), в котором Дзюба реализовал 11-метровый удар, он опубликовал победное сообщение. Кержаков в комментариях написал: "Ну наконец-то перестал быть игрочишкой, а стал игрочище! Воин!".

Другие пользователи, впрочем, не оценили юмор Кержакова и написали ему в ответ множество оскорблений, основной смысл которых был, что бывший футболист национальной команды сам "так и остался игрочишкой".

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)