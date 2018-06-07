13:40 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Кепа Аррисабалага рассказал, считает ли сборную Испании фаворитом чемпионата мира


Вратарь сборной Испании Кепа Аррисабалага отметил, что команда знает свою силу, но не собирается играть шашки наголо на грядущем чемпионате мира в России.

- Являемся ли мы фаворитами чемпиона мира? Мы знаем, что у нас хорошая команда, но мы осторожны, - цитирует As Аррисабалагу. – Выиграть мировое первенство непросто – Испания побеждала лишь раз (в ЮАР в 2010 году. - Прим. "СЭ"), а перед этим мы не добирались даже до последних стадий. С нами будут выступать великие сборные, которые имеют статус фаворита с самого начала, а также те, которые могут преподнести сюрпризы. Мы должны делать шаг за шагом и пока думать лишь о первых играх. Если мы выйдем из группы, нам нужно идти от стадии к стадии, не заглядывая далеко вперед, потому что можно споткнуться.

На чемпионате мира испанцы сыграют в группе В с командами Португалии (15 июня), Ирана (20 июня) и Марокко (25 июня).

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