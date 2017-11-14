Кьеллини завершил карьеру в сборной Италии

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини отметил, что команда начинает новый путь с молодыми игроками. Футболист "Ювентуса" подтвердил информацию о том, что он завершает карьеру в сборной. Ранее о своем решении прекратить выступления за национальную команду объявили Джанлуиджи Буффон и Даниеле Де Росси.

- Шведы заслужили выход на чемпионат мира больше, чем мы, - приводит Football Italia слова Кьеллини. - У нас много молодых ребят, и им нужна поддержка болельщиков. Это долгий путь. После такого провала предстоит много сделать. Италия начинает свой новый путь с Марко Верратти и другими парнями, которые созреют к следующему Евро.

Напомним, Италия в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2018 уступила Швеции (0:1, 0:0). Команда не смогла попасть в финальную часть впервые с 1958 года.