22:32 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Каземиру травмирует Фреда на тренировке сборной Бразилии. Видео


Полузащитник сборной Бразилии Каземиру на тренировке национальной команды нанес травму хавбеку Фреду. Игрок "Реала" пошел в подкат и ногой попал в лодыжку новичка "Манчестер Юнайтед"

 

По словам одного из врачей сборной Бразилии, у Фреда повреждена правая лодыжка, игрок уже начал восстановительные процедуры. Степень тяжести травмы будет определена в течение 24 часов. 

Сборная Бразилии в групповом турнире чемпионата мира-2018 встретится с командами Швейцарии (17 июня, Ростов), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, "Спартак").

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