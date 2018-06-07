Каземиру травмирует Фреда на тренировке сборной Бразилии. Видео

Полузащитник сборной Бразилии Каземиру на тренировке национальной команды нанес травму хавбеку Фреду. Игрок "Реала" пошел в подкат и ногой попал в лодыжку новичка "Манчестер Юнайтед".

Manchester United's newest recruit Fred suffers an ankle injury during training with Brazil 🚑 pic.twitter.com/rGlfjtlRFP – Football Daily (@footballdailyuk) 7 июня 2018 г.

По словам одного из врачей сборной Бразилии, у Фреда повреждена правая лодыжка, игрок уже начал восстановительные процедуры. Степень тяжести травмы будет определена в течение 24 часов.



Сборная Бразилии в групповом турнире чемпионата мира-2018 встретится с командами Швейцарии (17 июня, Ростов), Коста-Рики (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербии (27 июня, "Спартак").

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