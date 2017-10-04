Каземиру станет 12-м капитаном сборной Бразилии при Тите

Полузащитник сборной Бразилии Каземиру в отборочном матче чемпионата мира против национальной команды Боливии станет капитаном пентакампеонов, сообщает Goal.com. Хавбек "Реала" станет 12-м капитаном при главном тренере Бразилии Тите.

- Очень горд, что буду капитаном команды, - заявил Каземиро. - Не могу описать словами свое счастье.

Напомним, что сборная Бразилии уже завоевала право на участие на чемпионате мира в России в 2018 году. Подопечные Тите обеспечили первое место в отборочном турнире Южной Америки.