21:25 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Каземиру пропустит четвертьфинал ЧМ-2018


Полузащитник сборной Бразилии Каземиру не сможет помочь своей команде в матче 1/4 финала чемпионата мира. Во встрече 1/8 финала против Мексики (2:0) хавбек получил желтую карточку, которая стала для него второй на турнире.

Таким образом, он будет дисквалифицирован на матч, который состоится 6 июля в Казани. Соперником бразильцев по четвертьфиналу будет победитель игры Бельгия - Япония, которая проходит в эти минуты.

Бразилия - Мексика

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/8 финала
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