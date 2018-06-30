Каземиру: "Футболки не выигрывают матчи. Посмотрите на Германию"

Полузащитник сборной Бразилии Каземиру призвал команду спокойно относиться к статусу фаворита чемпионата мира-2018. В качестве примера он привел чемпиона мира сборную Германии, не вышедшую в плей-офф. В 1/8 финала бразильцы сыграют с Мексикой.

- Футболки не выигрывают матчи. Посмотрите на Германию, - цитирует BBC Каземиру. - Со всеми ее игроками, со статусом фаворита они все равно вылетели после первого этапа. Мы спокойно относимся к своему статусу. Все наши игроки топ-уровня из топ-клубов. Мы всегда с уважением относимся к сопернику. Чтобы победить Мексику, нам нужно сыграть в футбол.

Бразилия - Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское) //

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