Каземиру: "Бразилия улучшает игру с каждым матчем чемпионата мира"

Защитник сборной Бразилии Каземиру отметил, что команда с каждым матчем чемпионата мира улучшает свою игру и становится более опытной. По его словам, в матче 1/8 финала с командой Мексики необходимо быть внимательнее, чтобы не попасть в ловушку.

– Мы растем и становимся более опытными от матча к матчу и будем еще лучше в следующих, – цитирует ТАСС Каземиру. – У нас позади четыре игры, и надо стараться на поле быть лучшими, играть с сердцем, чтобы исполнить мечту, за которой мы все приехали сюда.

Тренер сборной Мексики очень умен. Он постоянно удивляет, и нам нужно быть очень внимательными в следующей игре, чтобы не попасть в их ловушку.

Бразилия - Мексика: чемпионат мира по футболу, 2 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 17.00 (время московское)

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