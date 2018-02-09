Казаки получат 84,5 миллиона рублей на охрану объектов ЧМ-2018 в Сочи

Казаки выиграли два конкурса на охрану объектов чемпионата мира-2018 в Сочи, сообщает yuga.ru. Частная охранная организация Кубанского войскового казачьего общества "Пластуны" была единственным участником конкурсов на обеспечение безопасности стадиона "Фишт" и тренировочных полей для участников ЧМ-2018.

На охрану "Фишта" организация получит 65,5 миллиона рублей из бюджета Краснодарского края, на охрану полей - 18,9 миллиона. Центральный стадион казаки будут охранять круглосуточно путем размещения 21 стационарного одиночного поста охраны и 17 передвижных. Два тренировочных стадиона будут охранять по 6 одиночных постов.

Сочи примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Португалия - Испания (15 июня), Бельгия - Панама (18 июня), Германия - Швеция (23 июня) и Австралия - Перу (26 июня), а также игру 1/8 финала (30 июня) и четвертьфинал (7 июля).