Казачий хор и каравай. Сборную Бразилии встретили в Сочи

Сборная Бразилии в ночь на понедельник прибыла в Сочи. Команда будет распологаться в этом городе во время чемпионата мира-2018.
В аэропорту команду приветствовали песней женского казачьего хора. Затем игроки "селесао" направились в отель, где пентакампеонов встречали традиционным караваем.
Бразильцы прилетели из Австрии. В воскресенье в Вене они сыграли товарищеский матч с австрийцами - 3:0.
Сборная Бразилии на турнире в России сыграет в группе E со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, "Спартак").
#SeleçãoBrasileira chegou no hotel e foi muito bem recebida! 😍⚽️🇧🇷 #GigantesPorNatureza– CBF Futebol (@CBF_Futebol) 11 июня 2018 г.
Fotos: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/dFZLEUdHvU
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