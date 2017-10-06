Казачьи патрули будут обеспечивать безопасность ЧМ-2018 в Сочи

Казачьи патрули будут задействованы для охраны общественного порядка в Сочи на чемпионате мира-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Также он отметил, что для краевых властей вопросы обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности находятся в приоритете.

- В охране правопорядка наряду с полицией будут участвовать казаки, - сказал Кондратьев. - Казачьи патрули - это уже неотъемлемая часть охраны общественного порядка в крае, их присутствие дает нашим жителям и гостям чувство уверенности и защищенности. В Сочи на самом высоком уровне прошли матчи Кубка конфедераций. Высокую оценку, в том числе в плане организации безопасности, край получил и от ФИФА, и от сборных, и от болельщиков. Но мы понимаем, что на чемпионат мира приедет еще больше футбольных болельщиков, чем этим летом, соответственно и меры безопасности будут усилены.

В Сочи пройдут четыре матча группового турнира, встреча 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.