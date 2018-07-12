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Кайл Уокер: "В России нам было хорошо"


Защитник сборной Англии Кайл Уокер признался, что еще не оправился от поражения в матче 1/2 финала чемпионата мира против Хорватии (1:2. – доп. время). Также игрок обороны отметил единение с болельщиками.

"Мое сердце все еще разбито. Я никогда не чувствовал себя таким опустошенным, – написал Уокер. – Но вот что я хочу сказать. В прошлом месяце я видел видео и фото, которые вы мне отправляли. Здесь, в России, нам было хорошо – это объединило еще больше. Также, как это бывало на родине".

В матче за третье место, который состоится 14 июля, сборная Англии сыграет с Бельгией ("Санкт-Петербург", 17.00 по московскому времени). Эти команды уже встречались на групповом этапе турнира. В той встрече "три льва" уступили со счетом 0:1.

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/2 финала
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