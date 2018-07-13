Кайл Уокер: "Сборная Англии хочет реабилитироваться за неудачу в полуфинале"

Защитник сборной Англии Кайл Уокер перед матчем за 3-е место чемпионата мира-2018 против Бельгии​ заявил, что англичане намерены реабилитироваться за поражение в 1/2 финала. Английские игроки настраиваются только на победу.

– Мы понимаем, что разочаровали наших болельщиков, которые ждали от нас успеха на этом чемпионате, – цитируют "Известия" Уокера. – Это был уникальный шанс побороться за титул чемпионов мира, который мы не могли завоевать больше 50 лет. Но я хочу сказать, что мы сделали все, что возможно. Сборная Англии добилась большого прогресса за последнее время. Уверен, у нас хорошее будущее, но сначала мы хотим выиграть матч за третье место и реабилитироваться за неудачу в полуфинале. Нам предстоит битва с очень непростым соперником – сборной Бельгии, многие игроки которой выступают в топ-клубах английской премьер-лиги. Но мы настроены только на победу.

Бельгия – Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место – начало в 18.00 (время московское)

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ