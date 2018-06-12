Кайл Уокер: "Русская культура заразительна!"

Защитник сборной Англии и "Манчестер Сити" Кайл Уокер опубликовал в своем Твиттере видео-коллаж, в котором игроки его национальной команды исполняют русский народный танец с футбольным мячом.

- Я здесь всего 2 минуты, но русская культура заразительна!, - написал 28-летний англичанин в Твиттере.

Only been here 2 mins but man this culture is contagious! pic.twitter.com/O0UUsq9sQ7 – Kyle Walker (@kylewalker2) 12 июня 2018 г.

Сборная Англии на чемпионате мира-2018 сыграет в группе G против команд Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград).

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