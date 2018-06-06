Кайл Уокер: "Раньше в сборной Англии была другая атмосфера"

Защитник сборной Англии Кайл Уокер отметил, что главный тренер Гарет Саутгейт изменил атмосферу в команде перед чемпионатом мира-2018. Игрок верит, что англичанам удастся добиться успеха на мировом первенстве.

– Полностью верю в игроков, которые есть у нас в команде, – цитирует BBC Уокера. – Я видел, как игроки приходили и уходили. Раньше в команде была другая атмосфера. Сейчас в сборной та среда, в которой нам нужно сыграть на чемпионате мира. Вместе мы сможем добиться успеха.

Чемпионат мира пройдет в России в 11 городах и на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Сборная Англии сыграет в группе с Тунисом, Панамой и Бельгией.

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