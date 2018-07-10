Кайл Уокер отправит футболки сборной Англии спасенным в Таиланде детям

Защитник сборной Англии Кайл Уокер намерен отправить спасенной детской футбольной команде в Таиланде футболки его национальной команды.

- Потрясающие новости. Все дети спасены из пещеры и находятся в безопасности. Хотел бы отослать им футболки. Кто-нибудь может помочь с адресом, - написал Уокер в Твиттере.

23 июня подростковая футбольная команда с тренером отправились на экскурсию в пещерный комплекс на севере Таиланда. Из-за сильного ливня в пещере Кхао Луанг стала резко прибывать вода, и группа была вынуждена уйти вглубь на 4 километра, оказавшись отрезанными от входа.

Поиски длились 9 дней. 2 июля британским дайверам удалось обнаружить пропавших. Все 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренер были живы. Дайверы доставили детям необходимые припасы, а затем постепенно начали вызволять их из западни.