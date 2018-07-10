Кайл Уокер отправит футболки сборной Англии спасенным в Таиланде детям

Защитник сборной Англии Кайл Уокер намерен отправить спасенной детской футбольной команде в Таиланде футболки его национальной команды.
- Потрясающие новости. Все дети спасены из пещеры и находятся в безопасности. Хотел бы отослать им футболки. Кто-нибудь может помочь с адресом, - написал Уокер в Твиттере.
23 июня подростковая футбольная команда с тренером отправились на экскурсию в пещерный комплекс на севере Таиланда. Из-за сильного ливня в пещере Кхао Луанг стала резко прибывать вода, и группа была вынуждена уйти вглубь на 4 километра, оказавшись отрезанными от входа.
Поиски длились 9 дней. 2 июля британским дайверам удалось обнаружить пропавших. Все 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и тренер были живы. Дайверы доставили детям необходимые припасы, а затем постепенно начали вызволять их из западни.
Amazing news that all of the Thai kids are out of the cave safely! I'd like to send out shirts to them! Is there anyone who can help with an address? @England pic.twitter.com/pQYwW4SPh7– Kyle Walker (@kylewalker2) 10 июля 2018 г.