Кавани тренируется по индивидуальной программе за день до матча с Францией

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани занимается индивидуально накануне матча четвертьфинала чемпионата мира против Франции, сообщает ТАСС. Во встрече 1/8 финала с Португалией (2:1) форвард, оформивший дубль, покинул поле в середине второго тайма из-за повреждения мышц левой ноги.

Сегодня южноамериканская команда провела тренировку в спортивном центре "Борский" в городском округе Бор (Нижегородская область). В первые 15 минут уругвайцы провели разминку и выполнили несколько упражнений с мячом. Кавани занимался отдельно. Он практически не касался мяча, уделяя внимание бегу и ходьбе.

Участие Кавани в матче против французов по-прежнему под вопросом.

Уругвай - Франция: чемпионат мира по футболу, 6 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 17.00 (время московское)