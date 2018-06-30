Кавани так восхитился Сочи, что заговорил по-русски

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани восхищен российским городом Сочи, в котором сегодня на стадионе "Фишт" его национальная команда проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против Португалии.
- Как красиво!, - написал Кавани на русском языке в своем Твиттере.
На нынешнем турнире нападающий забил один гол в трех матчах чемпионата мира.
Sochi, ciudad donde jugaremos nuestro partido de octavos #URU vs #POR– Edi Cavani Official (@ECavaniOfficial) 28 июня 2018 г.
Sochi, city where we will play our next Round of 16's game #URU vs #POR
Как красиво!#WorldCup pic.twitter.com/5JDqy85T6A
Уругвай - Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)
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