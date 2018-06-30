Кавани так восхитился Сочи, что заговорил по-русски

Форвард сборной Уругвая Эдинсон Кавани восхищен российским городом Сочи, в котором сегодня на стадионе "Фишт" его национальная команда проведет матч 1/8 финала чемпионата мира против Португалии.

- Как красиво!, - написал Кавани на русском языке в своем Твиттере.

На нынешнем турнире нападающий забил один гол в трех матчах чемпионата мира.

Уругвай - Португалия: чемпионат мира по футболу, 30 июня 2018, онлайн-трансляция матча 1/8 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире - здесь //

ЧМ-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по городам - здесь