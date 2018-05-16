Кавани, Суарес и Годин - в расширенной заявке сборной Уругвая на ЧМ-2018

Сборная Уругвая огласила предварительную заявку на чемпионат мира-2018. В список включены 26 игроков.
Полностью расширенный состав соперников сборной России по группе выглядит следующим образом:
вратари - Фернандо Муслера ("Галатасарай", Турция), Мартин Сильва ("Васку да Гама", Бразилия), Мартин Кампанья ("Индепендьенте", Бразилия);
защитники - Диего Годин, Хосе Хименес (оба – "Атлетико", Испания), Себастьян Коатес ("Спортинг", Португалия), Макси Перейра ("Порту", Португалия), Гастон Сильва ("Индепендьенте", Бразилия), Мартин Касерес ("Лацио", Италия), Гильермо Варела ("Пеньяроль");
полузащитники - Наитан Нандес ("Бока Хуниорс", Бразилия), Лукас Торрейра, Гастон Рамирес (оба – "Сампдория", Италия), Матиас Весино ("Интер", Италия), Федерико Вальверде ("Депортиво", Испания), Родриго Бентанкур ("Ювентус", Италия), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба – "Монтеррей", Мексика), Джорджиан Де Арраскаэта ("Крузейру", Бразилия), Диего Лаксальт ("Дженоа", Италия), Кристиан Родригес ("Пеньяроль"), Николас Лодейро ("Сиэтл Сондерс", США);
нападающие - Кристиан Стуани ("Жирона", Испания), Макси Гомес ("Сельта", Испания), Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Франция), Луис Суарес ("Барселона", Испания).
Напомним, матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта в группе A встретится с Египтом (15 июня), Россией (25 июня) и Саудовской Аравией (20 июня).
Все о чемпионате мира по футболу в России – здесь
#Rusia2018 | Lista de 26 futbolistas convocados de @Uruguay para la preparación de la Copa del Mundo.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/No94HIgvGD– Selección Uruguaya (@Uruguay) 15 мая 2018 г.
- Барселона (Футбол)
- Сборная России (футбол)
- Ювентус
- Спортинг Л
- Лацио
- Атлетико
- Сампдория
- Интер Милан
- Луис Суарес
- Дженоа
- Бока Хуниорс
- Порту
- Диего Годин
- Эдинсон Кавани
- Сборная Египта
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Депортиво
- Крузейру
- Васку да Гама
- Галатасарай (Футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- Сборная Уругвая (футбол)
- Пеньяроль
- Сельта
- Фернандо Муслера
- Индепендьенте Ав (Футбол)
- Монтеррей
- Себастьян Коатес
- Лаксальт
- Мартин Касерес
- Жирона
- Хосе Хименес
- Карлос Санчес