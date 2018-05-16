Кавани, Суарес и Годин - в расширенной заявке сборной Уругвая на ЧМ-2018

Сборная Уругвая огласила предварительную заявку на чемпионат мира-2018​. В список включены 26 игроков.

Полностью расширенный состав соперников сборной России по группе выглядит следующим образом:

вратари - Фернандо Муслера ("Галатасарай", Турция), Мартин Сильва ("Васку да Гама", Бразилия), Мартин Кампанья ("Индепендьенте", Бразилия);

защитники - Диего Годин, Хосе Хименес (оба – "Атлетико", Испания), Себастьян Коатес ("Спортинг", Португалия), Макси Перейра ("Порту", Португалия), Гастон Сильва ("Индепендьенте", Бразилия), Мартин Касерес ("Лацио", Италия), Гильермо Варела ("Пеньяроль");

полузащитники - Наитан Нандес ("Бока Хуниорс", Бразилия), Лукас Торрейра, Гастон Рамирес (оба – "Сампдория", Италия), Матиас Весино ("Интер", Италия), Федерико Вальверде ("Депортиво", Испания), Родриго Бентанкур ("Ювентус", Италия), Карлос Санчес, Хонатан Урретавискайя (оба – "Монтеррей", Мексика), Джорджиан Де Арраскаэта ("Крузейру", Бразилия), Диего Лаксальт ("Дженоа", Италия), Кристиан Родригес ("Пеньяроль"), Николас Лодейро ("Сиэтл Сондерс", США);

нападающие - Кристиан Стуани ("Жирона", Испания), Макси Гомес ("Сельта", Испания), Эдинсон Кавани ("ПСЖ", Франция), Луис Суарес ("Барселона", Испания).

Напомним, матчи мирового первенства пройдут на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Египта в группе A встретится с Египтом (15 июня), Россией (25 июня) и Саудовской Аравией (20 июня).

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