Кавани больше не сыграет на ЧМ-2018? Объясняет Чугайнов

Экс-игрок сборной России Игорь Чугайнов оценил состояние нападающего сборной Уругвая Эдинсона Кавани. Футболист в субботу получил травму в матче 1/8 чемпионата мира-2018 против Португалии (2:1), сделав перед этим дубль. Он ушел с поля за 20 минут до конца.
- Как вы думаете, что случилось с Кавани?
- Проблемы с икроножной мышцей. Возможно, надрыв. Сам Кавани показал жестом: был щелчок, нужна замена. К ноге моментально приложили лед, чтоб остановить внутреннее кровотечение. Если диагноз подтвердится – на чемпионате мира Кавани больше не сыграет.
- Обидно.
- Еще бы! Такие футболисты украшают турнир. Если я ошибся, и он избежал серьезной травмы, буду только рад. (Александр КРУЖКОВ)