Кавани больше не сыграет на ЧМ-2018? Объясняет Чугайнов

Экс-игрок сборной России Игорь Чугайнов оценил состояние нападающего сборной Уругвая​ Эдинсона Кавани. Футболист в субботу получил травму в матче 1/8 чемпионата мира-2018 против Португалии (2:1), сделав перед этим дубль. Он ушел с поля за 20 минут до конца.

- Как вы думаете, что случилось с Кавани?

- Проблемы с икроножной мышцей. Возможно, надрыв. Сам Кавани показал жестом: был щелчок, нужна замена. К ноге моментально приложили лед, чтоб остановить внутреннее кровотечение. Если диагноз подтвердится – на чемпионате мира Кавани больше не сыграет.

- Обидно.

- Еще бы! Такие футболисты украшают турнир. Если я ошибся, и он избежал серьезной травмы, буду только рад. (Александр КРУЖКОВ)

Полная версия интервью Игоря Чугайнова