Катастрофа. Месси и Агуэро на двоих сделали всего 27 касаний мяча в первом тайме с Хорватами

Нападающие сборной Аргентины Лионель Месси и Серхио Агуэро сделали на двоих всего 27 касаний мяча в первой половине матча чемпионата мира против Хорватии, сообщает Opta.

Мессии коснулся мяча 20 раз, Агуэро - 7. Это самые худшие показатели среди аргентинских игроков. При этом Агуэро вовсе не трогал мяч последние 20 минут тайма, включая дополнительное время.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи. После первого тайма счет не открыт.

Напомним, аргентинцы сыграли вничью с исландцами (1:1) в своем первом матче на чемпионате мира. Хорваты свою первую игру против Нигерии выиграли со счетом 2:0.

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