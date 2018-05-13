Катар утвердит количество стадионов ЧМ-2022 после завершения мирового первенства в России

Директор по связям с общественностью оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года Фатима Аль-Найми рассказала, что окончательное количество стадионов будет утверждено после чемпионата мира в России.

- После того, как пройдет чемпионат мира в России, мы планируем определиться с окончательным количеством стадионов, на которых буду сыграны матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, - цитирует ТАСС Аль-Найми. - В данный момент у нас в плане находятся 12 стадионов, но мы ведем активный диалог с Международной федерацией футбола, чтобы сократить их количество до восьми, так как считаем это оптимальным.

Мировое первенство в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря в семи городах.

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