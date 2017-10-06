Катанец уйдет из сборной Словении после отборочного турнира ЧМ-2018

Сречко Катанец покинет пост главного тренера сборной Словении после отборочного турнира чемпионата мира-2018. Словенцы после девяти туров занимают четвертую строчку в своей группе и имеют только теоретические шансы побороться за место в стыковых матчах.

- Будет происодить смена поколений, - цитирует официальный сайт Словенского футбольного союза Катанеца. - Мы пригласили новых игроков, у сборной большое будущее.

Катанец во второй раз возглавил сборную Словении в 2013 году, до этого он работал с ней с 1998 по 2002 год и вывел в финальную стадию Евро-2000 и ЧМ-2002.